«Ерничать не надо»: Пригожин осадил журналистов, интересующихся преступлениями бойцов из ЧВК «Вагнер»

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о резком снижении преступности среди бывших «музыкантов» и объяснил, почему набирал в их ряды заключенных.
В пресс-службу Пригожина поступил запрос от издания Daily Storm, журналисты которого попросили прокомментировать сообщение из Telegram-канала Baza. Там говорилось, что 42-летний житель Новосибирска, по предварительным данным, изнасиловал двух школьниц из четвертого и пятого классов.
Перед этим он угрожал девочкам взорвать их гранатой. Позже они сообщили, что мужчина был одет в военную форму с шевроном, на котором изображен череп. По данным Baza, его контракт с ЧВК «Вагнер» закончился 19 мая.
Пригожин подчеркнул, что неоднократно заявлял о своем негативном отношении к преступлениям. При этом он отметил, что уровень преступности среди заключенных, прошедших через ЧВК «Вагнер», сократился в несколько раз.
«Что касается преступности, она сократилась в 25 раз. Сделайте себе татуировку на лбу, товарищи из Daily Storm, чтобы помнить эту цифру», — заявил Пригожин.
По поводу этого случая он рекомендовал журналистам обратиться в правоохранительные органы. Пригожин сообщил, что в ряды «музыкантов» набирали заключенных, чтобы уберечь от гибели детей других граждан России.
«Поэтому ерничать не надо. Если будет принято решение, что я дальше забираю заключенных, тех, которые вышли и совершили преступление, и если их будут возвращать в ЧВК "Вагнер", то поверьте, наказанием данного конкретного гражданина родители этих девочек будут довольны», — добавил он.
Ранее создатель ЧВК «Вагнер» привел подробную статистику повторных преступлений среди бывших «музыкантов». По его словам, «оркестранты» совершают в 20-40 раз меньше преступлений, чем обычные заключенные, вышедшие на свободу.