Пригожин назвал сообщения о его политических амбициях самоутешением элиты

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что у него нет никаких политических амбиций. Так он прокомментировал сообщения ряда Telegram-каналов о том, что интервью журналисту Константину Долгову якобы является попыткой получить высокий политический статус.
Предприниматель отметил, что Telegram-канал «Незыгарь», который также опубликовал упомянутые выше слухи, читают «все члены глубинного государства». Пригожин назвал недостоверные материалы о его политических амбициях самоутешением элиты.
«Понятно, что они сами для себя это и пишут, им это необходимо. Они сами себя успокаивают и говорят: "Всего этого нет, мы хорошие. Просто у Пригожина амбиции, они нехорошие, они ведут страну в пропасть". И поэтому им так важно самим увидеть эти политические амбиции. Никаких политических амбиций нет», — приводит пресс-служба Пригожина его слова.
Вместо этого есть суровая правда войны. В ней необходимо победить, не опозорив Родину и ее оружие, подытожил Евгений Пригожин.