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Футболист «Спартака» Соболев дисквалифицирован на четыре матча РПЛ за неприличный жест

Спорт
Футболист «Спартака» Соболев дисквалифицирован на четыре матча РПЛ за неприличный жест

Нападающего московского «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча чемпионата России по футболу за неприличный жест.

Члены Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) 24 мая приняли решение о дисквалификации Александра Соболева на четыре матча РПЛ. Форвард «Спартака» был наказан за неприличный жест, адресованный защитнику ЦСКА Виллиану Роше в столичном дерби. При этом красную карточку футболиста «армейского» клуба, повторившего жест Соболева, аннулировали.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоялся 21 мая. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Соболев и Роша были удалены с поля во втором тайме.

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