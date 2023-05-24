Футболист «Спартака» Соболев дисквалифицирован на четыре матча РПЛ за неприличный жест

Члены Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) 24 мая приняли решение о дисквалификации Александра Соболева на четыре матча РПЛ. Форвард «Спартака» был наказан за неприличный жест, адресованный защитнику ЦСКА Виллиану Роше в столичном дерби. При этом красную карточку футболиста «армейского» клуба, повторившего жест Соболева, аннулировали.