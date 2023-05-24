МИД Венгрии назвал Евросоюз слабым и призвал к расширению объединения

Европейский союз в настоящий момент является ослабевшим объединением, которое требует увеличения состава. С таким призывом выступил руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.
Сегодня, 24 мая, дипломат совершил официальную поездку на территорию Молдавии. Там глава МИД выступил на брифинге, в котором высказался о ситуации внутри европейского сообщества. По мнению Сийярто, сегодня ЕС не такой сильный как был раньше.
«Мы призываем европейские государства к скорейшему расширению ЕС. Венгрия оказала всю возможную поддержку Молдавии с намерением присоединиться к ЕС», — заявил он.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала членам ЕС продолжать снижать зависимость от ресурсов из России. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентиллони.