МИД Венгрии назвал Евросоюз слабым и призвал к расширению объединения

Сегодня, 24 мая, дипломат совершил официальную поездку на территорию Молдавии. Там глава МИД выступил на брифинге, в котором высказался о ситуации внутри европейского сообщества. По мнению Сийярто, сегодня ЕС не такой сильный как был раньше.