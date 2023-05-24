Неуловимая цель: в Military Watch оценили запасы «Кинжалов» и МиГ-31 у России

Россия нарастила производство гиперзвуковых авиационных ракет «Кинжал» и самолетов МиГ-31К для их транспортировки. К такому выводу пришли военные аналитики американского издания Military Watch Magazine.
Информация о наращивании Россией вооружения в пятикратном размере стала появляться после того, как «Кинжал» уничтожил в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot, обратили внимание авторы материала.
В частности, в качестве подтверждения в статье приводятся оценки министра обороны Украины Алексея Резникова. По его словам, в начале мае ВС РФ имели около 80 «Кинжалов», когда как четыре месяца назад — 50. Другим немаловажным фактором, по мнению аналитиков, является то, что оружие разработано на основе ракет воздушного базирования 9М723 из оперативно-тактической системы «Искандер-М».
«Увеличение производства ракет "Кинжал" может быть относительно простым для оборонного сектора России из-за огромного количества ракет 9М723, которые Россия стабильно производила в течение почти двух десятилетий, при этом системы "Искандер-М" поступают на вооружение быстрее, чем любая другая крупная система вооружения наземного базирования», – объяснили эксперты Military Watch Magazine.
На этом фоне аналитики выразили опасения, что «Кинжал» и 9М723 являются практически неуловимыми для систем противовоздушной обороны. Обе ракеты обладают немыслимой скоростью, высокой маневренностью и способны следовать по маловысотной траектории полета.
Кроме того, американские эксперты убеждены, что российские производства работают на пиковой мощности, поэтому сомнений в дальнейшем наращивании выпуска «Кинжалов» нет. Аналогичный вывод аналитики сделали по поводу самолетов МиГ-31К: Россия обладает запасом из сотен единиц МиГ-31, которые, по мнению авторов статьи, можно модернизировать.
Ранее военный обозреватель, полковник запаса Виктор Литовкин в беседе с «Политикой Сегодня» оценил возможности ремонта американского зенитного ракетного комплекса Рatriot, подбитого российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Подробнее — в нашей статье.