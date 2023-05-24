Неуловимая цель: в Military Watch оценили запасы «Кинжалов» и МиГ-31 у России

В частности, в качестве подтверждения в статье приводятся оценки министра обороны Украины Алексея Резникова. По его словам, в начале мае ВС РФ имели около 80 «Кинжалов», когда как четыре месяца назад — 50. Другим немаловажным фактором, по мнению аналитиков, является то, что оружие разработано на основе ракет воздушного базирования 9М723 из оперативно-тактической системы «Искандер-М».