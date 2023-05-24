Лукашенко озвучил главную цель Евразийского экономического союза

Стала известна главная цель, которую ставят перед собой члены Евразийского экономического союза. Ее обнажил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Сегодня на территории России стартовал второй Евразийский экономический форум, куда президент Белоруссии прибыл с официальным визитом. В рамках мероприятия Лукашенко сказал, что ЕАЭС развивает объединение не для того, чтобы кому-то противостоять.
«Мы хотим создать многополярное равноправное безопасное пространство для жизнедеятельности. Если мы этого не сделаем, будем плестись в хвосте, и о нас постоянно будут вытирать ноги», — заявил он.
Ранее Лукашенко рассказал о том, как создавался ЕАЭС. По словам политика, это произошло практически на кухне президента России Владимира Путина.