Пригожин: МО РФ запретило выезд ЧВК «Вагнер» в Африку

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, как Минобороны РФ препятствует деятельности «музыкантов» в Африке. По его словам, военное ведомство стало блокировать рейсы на континент. Так он ответил на соответствующий вопрос издания «НЕЗАПАД» о том, продолжают ли «оркестранты» работать в африканских странах.