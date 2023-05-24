Пригожин: МО РФ запретило выезд ЧВК «Вагнер» в Африку

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, как Минобороны РФ препятствует деятельности «музыкантов» в Африке. По его словам, военное ведомство стало блокировать рейсы на континент. Так он ответил на соответствующий вопрос издания «НЕЗАПАД» о том, продолжают ли «оркестранты» работать в африканских странах.
Журналисты обратили внимание, что в недавнем интервью Пригожина политконсультанту Константину Долгову на заднем плане виднеется географическая карта мира, на которой канцелярскими кнопками отмечены государства Африки. Основатель ЧВК заявил, что часть из этих точек действительно потеряла свое значение.
«И проблема опять же в импотенции Министерства обороны и противодействии, которое мы получили. Дело в том, что нам Министерство обороны стало блокировать рейсы в Африку, для того чтобы мы не могли перемещаться», — подчеркнул Пригожин.
Глава «музыкантов» назвал две причины, почему это может происходить.
«Скорее всего, по моему мнению, это то, что мы никому не даем откаты, которые требуются при любых действиях. И второе, потому что, мне кажется, у руководства Министерства обороны прямая задача максимально сократить влияние России в мире», — резюмировал Пригожин.
Ранее основатель «оркестра» заявил, что ЧВК «Вагнер» является сильнейшей армией в мире. По его словам, «вагнеровцы» знают о методах ведения боевых действий американской и французской армий.