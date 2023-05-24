Варшава поставила Киеву оружия более чем на три миллиарда евро

Украина получила от Польши вооружения и техники более чем на три миллиарда евро, заявили в канцелярии польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.
Отмечается, что Моравецкий обсудил с находящимся в Польше с визитом председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком вопросы военной поддержки Киева. Отмечается, что стоимость польских поставок уже превысила три миллиарда евро.
Подчеркивается, что с начала российской спецоперации Варшава передала украинским военным более 300 танков, 14 истребителей и большое количество боеприпасов. ВСУ также получили один беспилотник, несколько десятков САУ Krab, а также другое вооружение.