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Все только начинается: полякам не понравится ответ Москвы на русофобию

Ближнее зарубежье
Все только начинается: полякам не понравится ответ Москвы на русофобию

Депутаты Госдумы намерены запретить польским компаниям автоперевозок выполнять рейсы на территории России. Об этом сообщило радио Sputnik.

Так, парламентарии предлагают ввести ограничения на деятельность компаний из Польши. В случае, если нововведения примут, иностранным дальнобойщикам придется не только передавать свой груз российским перевозчикам, но и заправляться по повышенному тарифу.

«Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около двух тысяч польских транспортных компаний обанкротятся», — призвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов отметил, что подобные меры — лишь начало.

«Польша проводит не просто русофобскую, а агрессивно русофобскую политику. Я думаю, что озвученные меры – это только начало пути», — отметил он.

Эксперт добавил, что действия польских властей наносят ущерб не столько России, а в первую очередь собственным гражданам.

#россия #польша #госдума