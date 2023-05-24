Путин указал на преимущества децентрализованных финансов для мировой экономики

Мировая экономика получит преимущество, если станет более децентрализованной. На это указал президент России Владимир Путин. Глава государства обозначил свое видение ситуации во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.
Путин добавил, что большинство игроков на глобальной мировой арене согласны с тем подходом, который исповедует Россия для построения более справедливой архитектуры экономических отношений в мире.
Такие принципы должны прийти на замену современной долларовой системы, которая теряет доверие, подытожил президент.