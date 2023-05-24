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Владимир Путин прокомментировал уровень цен на энергоносители

Экономика
Владимир Путин прокомментировал уровень цен на энергоносители

Президент России Владимир Путин прокомментировал уровень стоимости энергоносителей на сегодняшний день.

По его словам, цены на энергетические ресурсы начинают приближаться к экономически обоснованным. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.

Также Путин отметил, что обвального сценария в российской экономической сфере уже не произойдет. Ранее эксперты сообщали, что антироссийские санкции не достигли своих целей и не оказали резко негативного действия на экономику РФ.

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