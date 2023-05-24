Владимир Путин прокомментировал уровень цен на энергоносители

Президент России Владимир Путин прокомментировал уровень стоимости энергоносителей на сегодняшний день.
По его словам, цены на энергетические ресурсы начинают приближаться к экономически обоснованным. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
Также Путин отметил, что обвального сценария в российской экономической сфере уже не произойдет. Ранее эксперты сообщали, что антироссийские санкции не достигли своих целей и не оказали резко негативного действия на экономику РФ.