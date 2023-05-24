МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше ста солдат на Краснолиманском и Купянском направлениях

Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях составили более 100 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе брифинга представители военного ведомства уточнили, что ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск ВС РФ было нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Двуречное, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР.
В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области российские военные пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Также за прошедшие сутки было уничтожено свыше 40 украинских солдат, две боевые бронемашины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.