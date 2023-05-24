МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше ста солдат на Краснолиманском и Купянском направлениях

В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области российские военные пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Также за прошедшие сутки было уничтожено свыше 40 украинских солдат, две боевые бронемашины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.