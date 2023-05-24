Гособвинение запросило шесть лет колонии пилоту сгоревшего в Шереметьево Superjet

Государственное обвинение требует приговорить командира «Суперджета» Дениса Евдокимова к шести годам лишения свободы в колонии-поселении за жесткую посадку самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Прокурор также запросил запрет на управление транспортом на три года.
По словам прокурора, катастрофа произошла из-за несоблюдения правил эксплуатации судна, а сам командир не ощущал аварийной ситуации и не установил код аварийности. Представитель государственного обвинения отметила, что самолет был не достаточно сбалансирован и посадка произошла с перегрузкой.