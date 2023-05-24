Большинство крупных СМИ стараются избегать любой повестки, связанной со мной и с ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в беседе с политическим консультантом Константином Долговым высказался о цензуре в крупных российских СМИ и тенденции к «ура-патриотизму».
Бизнесмен заявил, что цензура — это здорово, потому что люди видят, как их пытаются «надуть».
«Большинство крупных СМИ старается избегать любой повестки, связанной со мной и с любыми моментами, когда можно ЧВК "Вагнер" убрать. Безусловно, военкоры показывают все, что могут показывать. Приезжают и показывают, потому что военкоры не могут не показать. Это не по совести для них», — объяснил основатель «оркестра».
Кроме того, федеральные каналы склонны к «ура-патриотизму» — это полезно только на короткое время, а в долгосрочной перспективе вредит медийной повестке.
«Короткий вброс — это хорошо. Но, когда мы годами занимаемся ловлей блох, то это выглядит странно. У нас же часть СМИ как? Артемовск сейчас взяли — отлично. А перед этим что было? Штурмовые отряды "Вагнера" или просто штурмовые отряды и метким выстрелом снайпер поразил машину, кто-то что-то взорвал и так далее. И вот этот "ура-патриотизм", который основан на каких-то придуманных фактах, мое мнение, что он тоже очень сильно вредит сегодняшней медийной повестке», — заявил Пригожин.
Нужно говорить о делах, которые мы сделали, а «ура-патриотизм» заставляет людей валять дурака и бездействовать, резюмировал основатель ЧВК «Вагнер».