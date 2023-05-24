Политолог Мартынов поставил Санду неутешительный диагноз после угроз в адрес Путина

Заявлением о готовности арестовать российского лидера Владимира Путина президент Молдавии Майя Санду лишь позволила поставить себе неутешительный диагноз. К такому выводу пришел политолог Алексей Мартынов.
Ранее европейский лидер сообщила, что Кишинев ратифицировал Римский статут МУС, а потому обязан исполнять его постановления. Это касается и ордера на «арест» президента РФ, добавила Санду.
«Глупая молдавская женщина из молдавского села. У нее даже мужа нет, чтобы с ним посоветоваться. 50 лет, ни семьи, ни детей. Ей даже поговорить не с кем. Конечно, у тетеньки башню срывает», — рассказал Мартынов «Московскому комсомольцу».
Ситуацию также прокомментировал российский сенатор Владимир Джабаров. Он призвал СК РФ «заняться» Санду после угроз Путину.