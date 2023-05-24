Раскольническая Православная церковь Украины утвердила переход на новоюлианский календарь

После перехода на новоюлианский календарь прихожане ПЦУ будут праздновать Рождество 25 декабря. Покров Богородицы же будет отмечаться 1 октября, а Крещение — 6 января. Без изменений останутся даты празднования Пасхи и Троицы. Отмечается, что за переход на другой календарь выступили практически все епископы Архиерейского собора ПЦУ.