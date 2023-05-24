Раскольническая Православная церковь Украины утвердила переход на новоюлианский календарь

Православная церковь Украины намерена перейти на новоюлианский календарь в рамках реформы, утвержденной Архиерейским собором ПЦУ. Как сообщают украинские СМИ, реформа вступит в силу 1 сентября.
После перехода на новоюлианский календарь прихожане ПЦУ будут праздновать Рождество 25 декабря. Покров Богородицы же будет отмечаться 1 октября, а Крещение — 6 января. Без изменений останутся даты празднования Пасхи и Троицы. Отмечается, что за переход на другой календарь выступили практически все епископы Архиерейского собора ПЦУ.
Новоюлианский календарь используется многими православными церквями, в том числе Константинопольской, Румынской и Болгарской. Русская, Сербская и Иерусалимская православные церкви же живут по юлианскому календарю.