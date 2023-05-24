Запад ставит жирный крест: воровство активов РФ обернется для Европы серьезными проблемами

В случае изъятия российских активов для помощи Украине страны ЕС фактически зафиксируют состояние перманентного конфликта с Москвой, что обернется для них серьезными последствиями. Об этом пишет газета «Взгляд», комментируя возможное появление реестра, где будет учитываться ущерб, причиненный Киеву в результате боевых действий.
Создание подобного списка утвердил Совет Европы по итогу саммита в Рейкьявике 17 мая. Как подчеркнул министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, реестр будет базироваться в Гааге. Впрочем, декларацию о его формировании не подписали шесть стран, среди них — Армения, Азербайджан, Сербия, Босния и Герцеговина, Венгрия и Турция. Всего инициативу поддержали 43 государства.
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала такой механизм одним из первых «юридически обязывающих» решений, призванных привлечь РФ к «ответственности». Однако в издании обратили внимание, что Москва не является членом международной организации, поэтому заставить ее выполнять какие-то «требования» можно будет только в том случае, если она добровольно разрешит себя судить, что маловероятно.
Бесполезность реестра понимают и в самой Европе: местные чиновники не хотят самостоятельно подсчитывать ущерб, причиненный Украине, поэтому сведения будут составляться на основе данных из Киева, выразил уверенность глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.
Поэтому инициатива Совета Европы носит по большей части пропагандистский характер — европейцы пытаются показать населению республики, что они заботятся об их будущем.
Более того, страны ЕС намерены извлечь из этого процесса материальную выгоду, так как просто конфисковать деньги с замороженных российских активов не представляется возможным с правовой точки зрения, а покрыть собственные расходы на украинский конфликт им необходимо, заметил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
«Одной из главных задач Запада является создание механизмов изъятия и распределения российских средств, которых на самом деле больше в Европе, чем принято думать. В целом их в 2015 году было около триллиона долларов в деньгах и активах. С тех пор данные закрыты, но не исключаю, что их стало больше», — допустил собеседник газеты «Взгляд».
Впрочем, попытка ЕС изъять средства у российских юридических лиц с помощью внутриевропейских механизмов сделает невозможным восстановление отношений между Москвой и Брюсселем в обозримом будущем. Подобного рода инструменты, напротив, будут всячески препятствовать выходу из конфликта, добавил Офицеров-Бельский.
«И тем самым ставят жирный крест не только на будущем Украины, но и на перспективах обретения Европой хоть какого-то суверенитета», — резюмировали авторы статьи.
Ранее депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин раскритиковал представителей российских элит, выводящих деньги в зарубежные офшоры.