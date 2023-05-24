Запад ставит жирный крест: воровство активов РФ обернется для Европы серьезными проблемами

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала такой механизм одним из первых «юридически обязывающих» решений, призванных привлечь РФ к «ответственности». Однако в издании обратили внимание, что Москва не является членом международной организации, поэтому заставить ее выполнять какие-то «требования» можно будет только в том случае, если она добровольно разрешит себя судить, что маловероятно.