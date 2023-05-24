Лавров: НАТО руководствуется основами политики Гитлера

Североатлантический альянс руководствуется основами политики лидера нацистского режима Адольфа Гитлера. Об этом рассказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства, расширение блока на восток демонстрирует соответствующие нацистские намерения.
«По сути безоглядная экспансия НАТО отражает те же намерения, которые лежали в основе гитлеровской политики drang nach Osten», – указал министр.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия и Китай озаботились развитием своего присутствия в Арктике. Именно поэтому он призвал Североатлантический альянс поступить таким же образом.