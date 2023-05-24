«Бунт против США». Грузия признала губительность антироссийских санкций

Возможное присоединение Тбилиси к экономическим санкциям против Москвы не соответствует государственным интересам, подчеркнул в очередной раз премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Если выполнить требование Запада, экономика страны попросту «рухнет», передает телеканал 1TV.
«Наш товарооборот с Россией составляет менее миллиарда долларов. Для сравнения, Евросоюз всего за четыре дня торгует с Россией, сколько мы торгуем за год. Где логика, когда нас призывают вводить санкции против России?» — возмутился Гарибашвили во время выступления на Катарском экономическом форуме.
Он напомнил, что западные страны не вводили никаких санкций против России на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году. При этом в текущей ситуации Грузия уже присоединилась к более чем 500 резолюциям, заявкам на всех международных платформах и полностью соблюдает международные ограничения, указал Гарибашвили.
Для государств постсоветского пространства наложение экономических санкций на Россию, действительно, может оказаться губительным шагом, если не самоубийственным, согласилась заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева.
В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт обратила внимание, что даже более крупные европейские экономики с трудом выдерживают последствия введения антироссийских мер, поэтому заявление Гарибашвили вполне объяснимо. При этом публицист не взялась рассуждать о расколе в грузинском правительстве, поскольку политический вектор страны в какой-то мере уже обозначен.
«Грузинское руководство постепенно расширяет окно Овертона. В принципе тот вектор, который они выбрали, нельзя назвать иначе как настоящим бунтом против мирового гегемона, глобалистов, коллективного Запада, во главе которого стоят США. Это трудный путь, потому что Запад действительно опасный соперник», — рассуждает политолог.
На этом фоне Макеева допустила, что полный отказ от антироссийских санкций может стать для Грузии суверенным шагом. Потенциальное решение поспособствовало бы сохранению национальной экономики, государственности, территориальной целостности.
«Остается надеяться, что, выбрав правильный путь, Грузия при этом не откажется от сотрудничества с Россией. Таким образом страна получит поддержку Москвы на дружеских и равноправных условиях», — подчеркнула политолог.
По мнению эксперта, РФ в рамках помощи Грузии в противостоянии Западу могла бы расширить возможности для поставок грузинских товаров на российский рынок, либо же ввести льготные таможенные условия.
На прошлой неделе, 19 мая, в Тбилиси впервые за четыре года приземлился российский самолет. Местные оппозиционеры оказали гостям холодный прием, в то время как в правящей партии, наоборот, поприветствовали возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Соответствующее решение ранее принял президент РФ Владимир Путин.