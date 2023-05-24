«Бунт против США». Грузия признала губительность антироссийских санкций

Он напомнил, что западные страны не вводили никаких санкций против России на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году. При этом в текущей ситуации Грузия уже присоединилась к более чем 500 резолюциям, заявкам на всех международных платформах и полностью соблюдает международные ограничения, указал Гарибашвили.