Литовская чемпионка мира по велогонкам Крупецкайте призвала допустить россиян к турнирам

Двукратная чемпионка мира по велогонкам Симона Крупецкайте выступила за возвращение российских спортсменов на международную арену.
Литовская велогонщица Симона Крупецкайте напомнила спортивным чиновникам о существовании Олимпийской хартии, призвав допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. Слова трехкратной чемпионки Европы приводит LRT.
«Есть множество условий для возвращения россиян на международную арену. Они должны вернуться в нейтральном статусе, пройдя ряд процедур. Спортсмены должны регистрироваться самостоятельно, а не от имени федераций», — подчеркнула Крупецкайте.
В конце февраля 2022 года российских спортсменов стали массово отстранять от участия в международных турнирах. Недопуск к соревнованиям связан с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.