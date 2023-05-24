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Аналитик Кочетков: при девальвации доллара курс валюты может снизиться до 50 рублей за единицу

Экономика
Аналитик Кочетков: при девальвации доллара курс валюты может снизиться до 50 рублей за единицу

Курс доллара к рублю может вернуться к отметке в 50 рублей за валютную единицу, считает аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Он поделился своим видением ситуации с РИАМО.

Прогноз говорит о том, что снижение стоимости американской валюты по отношению к рублю произойдет при девальвации самого доллара. При этом российские экспортные товары должны расти в цене на внешнем рынке.

Кочетков отметил, что США могут испытывать финансовые проблемы, которые в перспективе могут сказаться на курсе доллара. Он упомянул ситуацию вокруг госдолга страны, которая может закончиться дефолтом.

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