Аналитик Кочетков: при девальвации доллара курс валюты может снизиться до 50 рублей за единицу

Курс доллара к рублю может вернуться к отметке в 50 рублей за валютную единицу, считает аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Он поделился своим видением ситуации с РИАМО.
Прогноз говорит о том, что снижение стоимости американской валюты по отношению к рублю произойдет при девальвации самого доллара. При этом российские экспортные товары должны расти в цене на внешнем рынке.
Кочетков отметил, что США могут испытывать финансовые проблемы, которые в перспективе могут сказаться на курсе доллара. Он упомянул ситуацию вокруг госдолга страны, которая может закончиться дефолтом.