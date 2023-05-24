Der Spiegel: Бербок допустила грубую ошибку во время визита в Саудовскую Аравию

Как пишут авторы издания, дипломат в рамках визита в Эр-Рияд подарила главе МИД Саудовской Аравии принцу Фейсалу бен Фархану Аль Сауду свою книгу по феминистской внешней политике. По мнению зарубежных корреспондентов, таким поступком дипломат напомнила вампира, который прибыл в магазин, где продают чеснок.