Мали передает нам мушкеты из своего музея — Пригожин о заявлении Госдепа США по ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высмеял заявление Государственного департамента США о закупках вооружения в Мали для «музыкантов».
В пресс-службу Пригожина обратились журналисты издания «Блокнот», попросив прокомментировать информацию, что представитель Госдепа США высказался о попытках ЧВК «Вагнер» закупить вооружение в Мали. Создатель «оркестра» в ироничной форме прошелся по заявлению.
По его словам, Мали будет наращивать производство современного вооружения. Однако пока возможности купить его нет, ЧВК «Вагнер» намерена приобретать мушкеты в Музее древностей в Бамако.
«Но пока они этим занимаются, я думаю, что мы поступим так, как предлагают американские аналитики, и закупим мушкеты в Музее древностей в Бамако», — сообщил Пригожин.
Он отметил, что намерен сразиться с президентом США Джо Байденом на мушкетах, как это было на Су-24 над Артемовском. Однако американский лидер может выставить вместо себя Джонни Деппа, сыгравшего роль капитана Джека Воробья.
Пригожин добавил, что это будет «великолепное зрелище». После этого в издании Washington Post появятся отличные заголовки.