Пошли ва-банк: Евстафьев предсказал, чем закончится для Запада обострение конфликта с РФ

Он также привел в пример заявление одного немецкого эксперта, который предложил передать Украине дальнобойное вооружение из запасов бундесвера. По мнению Евстафьева, западные страны не боятся идти ва-банк ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане, поскольку считают, что для них не существует никакой угрозы.