Попытка западных стран вести неограниченную гибридную войну с Россией приведет к тому, что на Украину будет поставляться более серьезное оружие, которое ВСУ попросту не смогут использовать. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил известный политолог Дмитрий Евстафьев.
Эксперт обратил внимание, что в ходе недавнего саммита «Большой семерки» в Хиросиме российской стороне и всем, кто с ней сотрудничает, была фактически объявлена «неограниченная экономическая война».
Кроме того, обострение происходит и в сфере политики: к примеру, на днях французский философ Бернар-Анри Леви оспорил членство РФ в Совете Безопасности ООН, отметив, что оно якобы не закреплено юридически.
«Этот проброс, который скорее раньше, чем позже будет подхвачен на официальном уровне. Очень похоже, как они прокачивали несколько лет назад уравнивание СССР и гитлеровской Германии. Да, Леви — клоун, но его нарратив отражает общую направленность коллективного Запада», — подчеркнул Евстафьев.
Он также привел в пример заявление одного немецкого эксперта, который предложил передать Украине дальнобойное вооружение из запасов бундесвера. По мнению Евстафьева, западные страны не боятся идти ва-банк ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане, поскольку считают, что для них не существует никакой угрозы.
«Почему они так легко идут ва-банк? Потому что они не боятся, они не чувствуют для себя угрозы. Они идут ва-банк пешками с жовто-блакитным флагом. <…> Хождение ва-банк пешками рано или поздно приведет к тому, что ва-банк двинут фигуру», — резюмировал Евстафьев.
Ранее военный политолог Яков Кедми заявил, что глобальный мировой кризис может побудить иностранных лидеров выстроиться в очередь к президенту России Владимиру Путину.