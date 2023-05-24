«В следующий раз они пройдут глубже»: Пригожин объяснил цель вторжения диверсантов в Белгородскую область

Отбиваться от диверсантов — задача Минобороны, а не ФСБ, однако околовоенные бюрократы не дают обычным гражданам защищать Родину и все еще считают, что будут «продавать» им эту возможность. Пока чиновники не выполняют свои обязанности, на территорию России проникает противник. В этом и заключается главный конфликт, подытожил Пригожин.