Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вторжение на территорию Белгородской области было разведкой боем, а не ДРГ.
На эту тему он высказался в интервью политическому консультанту Константину Долгову.
«Они зашли, посмотрели на наши действия, и даже если каждый из них погиб, это как мы в Артемовске погибали, мы поняли, как может вести себя противник. В следующий раз они пройдут глубже, еще глубже и еще глубже», — объяснил основатель «оркестра».
В тренировочных лагерях ЧВК «Вагнер» проходит обучение огромное количество ополченцев, добавил предприниматель.
«Мы их обучаем бесплатно, они возвращаются обратно. Все они говорят про одно: чиновники бюрократы пилят бабло, оружие не дается, обучение не дается и организации нет. Что может быть проще: 30 км зона от границы, где ты можешь находиться с оружием, выезжаешь дальше, поставь Росгвардию, человек сдаст. Территориальная оборона. Ведь что может быть еще более прагматичнее, чем когда человек сам свою землю охраняет. Каждый куст знают и они знают, кто идет, свой или чужой», — заявил Пригожин.
Отбиваться от диверсантов — задача Минобороны, а не ФСБ, однако околовоенные бюрократы не дают обычным гражданам защищать Родину и все еще считают, что будут «продавать» им эту возможность. Пока чиновники не выполняют свои обязанности, на территорию России проникает противник. В этом и заключается главный конфликт, подытожил Пригожин.