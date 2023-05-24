Александр Панкратов-Черный осудил поведение Максима Галкина

Актер Александр Панкратов-Черный раскритиковал поведение шоумена Максима Галкина✱ (признан иностранным агентом в РФ), который покинул Россию после начала специальной операции на Украине. Он подчеркнул, что не понимает артиста.
Панкратов-Черный вспомнил о военном прошлом отца Галкина. Он дал понять, что на фоне этого факта шутки артиста о спецоперации выглядят странными.
«У Галкина отец – генерал! Был начальником вооружения группы советских войск в Германии. Дед воевал. А сын и внук вдруг такое сотворил. В голове не укладывается!» – цитируют артиста «АиФ».
Напомним, супруг певицы Аллы Пугачевой осудил спецоперацию. Теперь вместе с семьей он живет и работает за границей.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами