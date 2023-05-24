Политолог Шипилин: страны БРИКС ставят крест на американской гегемонии

Страны БРИКС уже стали забивать гвоздь в крышку гроба американской гегемонии. Такую неприятную для Запада истину обнажил политолог Павел Шипилин.
Ранее журналист из Соединенного Королевства Мартин Вольф в статье для Financial Times предупредил европейский континент, что скоро власть в его руках сойдет на нет. Причина такого незавидного положения дел заключается в возросшем авторитете БРИКС, уточнил автор.
Шипилин в ходе беседы с корреспондентами «Народных Новостей» отметил, что западный мир собственными руками изолировал себя от внешнего мира в то время, как группа стран при участии Москвы набирает популярность в геополитическом пространстве.
«Страны "не Запада" стараются объединиться, чтобы противостоять США и их союзникам. Противостояние перешло уже в горячую фазу. БРИКС на сегодняшний день — это наиболее оптимальная форма для объединения стран», — заявил аналитик.
Ранее сообщалось, что лидеры Запада стремятся уничтожить само человеческое естество. К такому выводу пришел директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.