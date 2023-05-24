В Париже отказались объяснять решение обучать пилотов ВСУ без истребителей F-16

Спикер французского правительства Оливье Веран ушел от прямого ответа на вопрос журналистов касательно решения Парижа обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16.
Интерес представителей СМИ к этой теме связан с отсутствием в авиапарке ВВС Франции таких самолетов.
«Я не буду входить в детали и говорить о том, какие меры и каким образом Франция собирается применить для обучения и оказания военной поддержки Украине», — сказал чиновник.
Ранее по той же причине власти Германии отказались от участия в программе поставок F-16 на Украину. Позднее в Берлине пересмотрели позицию и согласились предоставить инфраструктуру для обучения пилотов ВСУ.