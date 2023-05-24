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Жителей Броварского района Киевской области начали усиленно проверять на блокпостах

Общество
Жителей Броварского района Киевской области начали усиленно проверять на блокпостах

Усиленные проверки на блокпостах начались на территории Броварского района Киевской области. Об этом сообщила местная районная администрация.

Согласно данным властей, усиленные фильтрационные мероприятия будут проводиться 24 и 25 мая 2023 года. В их рамках граждан, а также их транспортные средства будут усиленно проверять во время пересечения блокпостов, передает РИА Новости.

Жителям Украины напомнили о необходимости иметь при себе удостоверяющие личность документы. Однако в администрации не уточнили, с чем связано ужесточение мер.

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