Британский экс-боец UFC Томпсон намерен получить гражданство России

Экс-боец UFC Оли Томпсон заявил о желании получить российское гражданство. Он несколько раз приезжал в страну.
Британский боец смешанных единоборств Томпсон, который ранее ни единожды был в РФ, признался, что хотел бы стать обладателем российского паспорта. Об этом 43-летний спортсмен рассказал в интервью изданию Metaratings.
«Если это случится, у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше. Кстати, каждый раз как я приезжал в Россию, я всегда пробовал русскую водку», – сказал Томпсон.
На этой неделе британский спортсмен проведет поединок с россиянином Александром Олейником. Бой пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».