Политик Константинов предложил Зеленскому «апартаменты в тюрьме» вместо квартиры в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский может получить «апартаменты в тюрьме» вместо квартиры в Крыму. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.
Власти Крыма приняли решение о национализации квартиры Зеленского в Ливадии, приобретенной им в 2013 году. Как утверждает Константинов, украинский президент эту потерю особо не ощутит.
«В Крым им дорога — только под конвоем и в наручниках, а апартаменты — исключительно в тюремных камерах», — объяснил Константинов в своем Telegram-канале.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума. Более 90% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.