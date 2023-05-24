Европарламент косвенным образом сознался и назвал причастных к теракту, совершенному в сентябре прошлого года на нитях «Северных потоках». Такую неожиданную правду раскрыл бывший работник Администрации президента России Дмитрий Журавлев.
Не так давно евродепутат от ФРГ Гуннар Бек сказал, что страны Европейского союза и Берлин не позволят организовать поиск заказчиков и исполнителей подрывов на газопроводе. По его словам, никто из западного мира не станет ремонтировать «Северные потоки». Журавлев в ходе разговора с журналистами «ПолитРоссии» отметил, что слова парламентария стали своего рода признанием того, кто причастен к теракту.
«Европа – идеологический союзник Великобритании и США, который готов их поддерживать во всем. И они ни в коем случае не могут допустить, чтобы было проведено расследование», – добавил политолог.
Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что нестабильность на международной арене с каждым разом нарастает. По его словам, в мире образуются все новые очаги напряженности.