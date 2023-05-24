Не так давно евродепутат от ФРГ Гуннар Бек сказал, что страны Европейского союза и Берлин не позволят организовать поиск заказчиков и исполнителей подрывов на газопроводе. По его словам, никто из западного мира не станет ремонтировать «Северные потоки». Журавлев в ходе разговора с журналистами «ПолитРоссии» отметил, что слова парламентария стали своего рода признанием того, кто причастен к теракту.