Терапевт Ильинская предупредила об опасных последствиях злоупотребления солью

Люди, которые злоупотребляют солью, могут столкнуться с опасными для организма последствиями. О них рассказала врач-терапевт Тамара Ильинская.
Чрезмерное употребление соленой пищи приводит к частым мочеиспусканиям. Это связано с тем, что организм пытается вывести избыток этого вещества.
Кроме того, у тех, кто злоупотребляет солью, возникают частые головные боли. Потеря большого объема влаги приводит к обезвоживанию, что провоцирует развитие неприятных ощущений. Также увеличивается вероятность повышения артериального давления.
Ильинская отметила, что из-за увлечения соленой пищей у людей могут опухать руки и ноги. Такой эффект возникает из-за увеличения количества жидкости вне клеток, передает «МедикФорум».