«ЧВК «Вагнер» — это лучшая армия в мире»: Пригожин оценил эффективность своей военной компании

«Вагнеровцы», по словам Пригожина, знают о методах ведения войны американской и французской армий, о том, как сражаются африканские племена и как воюют «бесполезные трусливые войска» миссии ООН. Однако на сегодняшний день именно «оркестр» является сильнейшей армией в мире.