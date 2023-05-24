«ЧВК «Вагнер» — это лучшая армия в мире»: Пригожин оценил эффективность своей военной компании

ЧВК «Вагнер» является сильнейшей армией в мире, которая из всех сражений выходила победителем, заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин в интервью журналисту Константину Долгову.
«Вагнеровцы», по словам Пригожина, знают о методах ведения войны американской и французской армий, о том, как сражаются африканские племена и как воюют «бесполезные трусливые войска» миссии ООН. Однако на сегодняшний день именно «оркестр» является сильнейшей армией в мире.
«Сегодня ЧВК "Вагнер" — это лучшая армия в мире, и мы побеждали всегда и всех. У нас есть в нашей истории некоторые моменты, когда приходилось выходить из конфликтов, — исключительно из-за того, что наши партнеры просто полностью рассыпались, и мы вынуждены были по политическим мотивам отходить в сторону», — отмечает Пригожин.
Он также высоко оценил и действия украинской армии за счет уровня ее подготовки, наличия вооружения и философии, с которой в ВСУ относятся к потерям.
В ходе интервью Пригожин отметил, что главной целью взятия Артемовска была так называемая «бахмутская мясорубка», в которой бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили всех, кого должны были. Такой успех стал возможен благодаря высокому уровню организации в рядах «музыкантов».