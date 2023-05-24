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МИД России назвал глупостью и безумием планы ЕС ввести 11-й пакет санкций против РФ

Политика
МИД России назвал глупостью и безумием планы ЕС ввести 11-й пакет санкций против РФ

Планы Европейского союза принять 11-й пакет санкций против России являются глупостью и безумием. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва примет ответные меры. Россия в первую очередь усилит сотрудничество с союзниками.

«Абсурд, глупость, безумие. Сколько бы они ни старались все это исполнить, придумать — для нас это ничего не изменит», — отметили в МИД, указав на успехи России в адаптации к новым условиям.

Ранее телеканал «360» сообщил, что президент РФ Владимир Путин призвал дружественные страны бороться с мировыми угрозами совместными усилиями.

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