МИД России назвал глупостью и безумием планы ЕС ввести 11-й пакет санкций против РФ

Планы Европейского союза принять 11-й пакет санкций против России являются глупостью и безумием. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва примет ответные меры. Россия в первую очередь усилит сотрудничество с союзниками.
«Абсурд, глупость, безумие. Сколько бы они ни старались все это исполнить, придумать — для нас это ничего не изменит», — отметили в МИД, указав на успехи России в адаптации к новым условиям.
Ранее телеканал «360» сообщил, что президент РФ Владимир Путин призвал дружественные страны бороться с мировыми угрозами совместными усилиями.