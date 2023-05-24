«Чинопочитание и лизоблюдство»: Пригожин рассказал, как обстоят дела в ВС РФ

После того как Сергей Шойгу стал министром обороны РФ, во главу российской армии были поставлены чинопочитание и лизоблюдство, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью политическому консультанту Константину Долгову.
Бизнесмен подчеркнул, что любая война — это набор лидеров, с которыми нужно вести переговоры.
«При Шойгу в армии была сделана одна очень важная вещь. Было поставлено во главу угла чинопочитание и лизоблюдство. И фактически с поляны были убраны все те, кто каким-то образом имел свое мнение. Война — это борьба лидеров. И для того, чтобы побеждать. Почему на Донбассе получилось? Потому что получились свои Безлеры, свои Мозговые и много всяких разных людей. И поэтому эти лидеры, они сумели сделать определенные шаги. Любая война — это набор лидеров. С этими лидерами надо беседовать», — сказал Пригожин.
Основатель «оркестра» обратил внимание, что генерал Сергей Суровикин, известный своими боевыми успехами, встречается с командирами роты в землянках и интересуется их мнением относительно текущей обстановки. При этом с Шойгу вести диалог невозможно.
«Есть унижение, я много с ним общался. Есть просто позиция, что ты — мразь: есть боги, а есть мрази. И поэтому сегодня ситуация, которую надо лечить, ее надо лечить, возвращаясь в 2012 год. Ну и, естественно, лучше при другом руководстве армии», — считает предприниматель.
Российская армия сейчас — это мало погруженное в проблематику руководство, огромная прослойка и солдаты, которые пришли на службу и готовы выполнять поставленные задачи.
«Если ты солдата обучил, если он относится к тебе с уважением — это тоже важно, если ты его вооружил и сказал ему, что дальше делать, то солдат выполнит свою задачу», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Для эффективной работы армии необходимо иметь хорошее управление, подытожил Пригожин, рассуждая о текущей ситуации в ВС РФ.