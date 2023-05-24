Премьер Грузии Гарибашвили отказался говорить о возможной смерти Саакашвили в клинике

Руководитель грузинского кабмина Ираклий Гарибашвили не стал комментировать возможную гибель экс-лидера страны Михаила Саакашвили во время нахождения в больнице.
Как известно, бывший глава Грузии, который по решению суда отбывает наказание в виде лишения свободы, в настоящий момент лечится в одном из медучреждений Тбилиси. В клинику политик попал из-за голодовки, которую он устроил в тюрьме. На фоне этого у Гарибашвили в рамках Катарского экономического форума спросили, может ли Саакашвили погибнуть.
«Я не хочу давать комментарий по этому поводу. Каждому человеку, каждому заключенному желаю долгой жизни. Я повторюсь, мы защищаем права каждого гражданина, каждого заключенного», — ответил он.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил против введения визового режима для граждан России. Об этом пишет телеканал «360».