Песков: в ходе спецоперации к Минобороны РФ регулярно возникают вопросы рабочего характера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках спецоперации по демилитаризации Украины к Министерству обороны России регулярно возникают вопросы.
По его словам, эти вопросы носят рабочий характер, и в ведомстве дают все необходимые разъяснения.
«В рамках СВО ведется очень сложная, напряженная работа. В рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы», — сказал спикер Кремля.
Так он прокомментировал журналисту слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который говорил о вопросах к МО РФ после прорыва в регион украинских диверсантов.