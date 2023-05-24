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Песков: в ходе спецоперации к Минобороны РФ регулярно возникают вопросы рабочего характера

Армия
Песков: в ходе спецоперации к Минобороны РФ регулярно возникают вопросы рабочего характера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках спецоперации по демилитаризации Украины к Министерству обороны России регулярно возникают вопросы.

По его словам, эти вопросы носят рабочий характер, и в ведомстве дают все необходимые разъяснения.

«В рамках СВО ведется очень сложная, напряженная работа. В рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы», — сказал спикер Кремля.

Так он прокомментировал журналисту слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который говорил о вопросах к МО РФ после прорыва в регион украинских диверсантов.

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