Обнародовано пророчество Мессинга о судьбе России в 2023 году

Стало известно довольно интересное предсказание о судьбе России, которое некогда сделал известный в период Советского Союза прорицатель Вольф Мессинг. Артист предрек существенную трансформацию государства.
Предсказания относительно будущего России делали многие ясновидящие во всем мире. Среди них была прорицательница Ванга, а также французский врач и астролог Нострадамус. Однако недавно было обнародовано пророчество, которое еще при жизни озвучил Мессинг.
Известный эстрадный артист сказал, что страна не просто изменится в географическом плане, но и расширит свои объемы. Причем, согласно его пророчеству, случиться это должно в 2023 году.
«Территория России увеличится», – сказал он.
Стоит напомнить, что довольно интересными пророчествами выделился бывший глава Либерально-демкоратической партии РФ Владимир Жириновский. При жизни он практически точно предсказал начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ошибся лишь на два дня, заявив, что произойдет это 22 февраля 2022 года.