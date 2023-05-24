Кедми: скоро к Путину начнет выстраиваться очередь из мировых лидеров

Глобальный мировой кризис может побудить иностранных лидеров выстроиться в очередь к президенту России Владимиру Путину. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE».
По его словам, несмотря на многочисленные западные санкции, экономика РФ демонстрирует даже более «презентабельные» и «стабильные» показатели, нежели большинство лидирующих стран Европы. На этом фоне российский лидер уже больше года пытается вывести Москву из прозападной экономической системы, понимая, что она скоро обрушится.
«Потому Путин не обращает особого внимания на последствия большого количества западных рестрикций, просто отдавая себе отчет в том, что связанные с этим неудобства и утраченная выгода гораздо ниже той цены, которую заплатят все остальные в момент пиковой фазы кризиса», — рассуждает Кедми.
Военный политолог добавил, что скорое обрушение американо-европейской экономической модели обернется «колоссальными потерями» для всех стран, которые не успели вовремя из нее выйти. Именно в этот момент многие мировые лидеры обратятся за помощью к России.
«Руководители государств поймут, что только у России есть не только альтернативная модель новой мировой экономической системы, где нет гегемонии англосаксов, но и достаточное количество ресурсов для создания и внедрения этой системы», — подвел черту Кедми.
Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада провоцируют развитие в мире энергетического и продовольственного кризисов. По его мнению, таким образом они пытаются сохранить свое доминирование ценой интересов других государств.