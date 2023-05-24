Кедми: скоро к Путину начнет выстраиваться очередь из мировых лидеров

По его словам, несмотря на многочисленные западные санкции, экономика РФ демонстрирует даже более «презентабельные» и «стабильные» показатели, нежели большинство лидирующих стран Европы. На этом фоне российский лидер уже больше года пытается вывести Москву из прозападной экономической системы, понимая, что она скоро обрушится.