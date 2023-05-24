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МИД России обвинил Борреля в полной дискредитации своей должности

Политика
МИД России обвинил Борреля в полной дискредитации своей должности

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель полностью дискредитировал собственную должность. Об этом заявили в МИД России.

По данным ведомства, глава евродипломатии занимается лишь оправданием затягивания вооруженного конфликта на Украине. За 3,5 года он собственноручно подорвал доверие к своему посту, считают в министерстве.

Ранее Боррель признавался, что чувствует себя министром обороны ЕС. Так он прокомментировал участие в координации военных поставок Украине.

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