МИД России обвинил Борреля в полной дискредитации своей должности

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель полностью дискредитировал собственную должность. Об этом заявили в МИД России.
По данным ведомства, глава евродипломатии занимается лишь оправданием затягивания вооруженного конфликта на Украине. За 3,5 года он собственноручно подорвал доверие к своему посту, считают в министерстве.
Ранее Боррель признавался, что чувствует себя министром обороны ЕС. Так он прокомментировал участие в координации военных поставок Украине.