Политолог Коктыш раскрыл возможные темы переговоров Путина и Лукашенко в Москве

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с визитом в Москву, сообщает агентство БелТА. Политик планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
В беседе с «Политикой Сегодня» доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог Кирилл Коктыш предположил возможные темы беседы двух лидеров. По его мнению, у Путина и Лукашенко есть «слишком много» вопросов, которые они потенциально могли бы затронуть, однако нынешние переговоры, прежде всего, коснутся взаимоотношений Москвы и Минска.
«А о чем еще могут говорить лидеры двух стран, кроме как об отношениях этих двух стран? Или две страны собираются посудачить о третьей? О чем бы они не говорили, это будут отношения России и Белоруссии», — выразил уверенность собеседник издания.
Коктыш обратил внимание, что взаимодействие соседних государств «плотно» и «интенсивно» развивается. Более того, в совместной разработке находится большое количество различных программ.
«Россия и Белоруссия, помимо прочего, приступили к реализации совместной промышленной политики, а это уже совершенно другой уровень доверия, сотрудничества и взаимодействия», — отметил политолог.
Как сообщалось ранее, визит Лукашенко в Москву пройдет с 24 по 25 мая. Глава республики намерен встретиться с Путиным, и, по словам белорусского лидера, они планируют обсудить «неурегулированные вопросы» и проблемы, которых не должно быть в отношениях России и Белоруссии. Помимо этого, политик примет участие во втором Евразийском экономическом форуме.