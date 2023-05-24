Политолог Коктыш раскрыл возможные темы переговоров Путина и Лукашенко в Москве

Как сообщалось ранее, визит Лукашенко в Москву пройдет с 24 по 25 мая. Глава республики намерен встретиться с Путиным, и, по словам белорусского лидера, они планируют обсудить «неурегулированные вопросы» и проблемы, которых не должно быть в отношениях России и Белоруссии. Помимо этого, политик примет участие во втором Евразийском экономическом форуме.