Певицу Диану Гурцкую закрыли зонтами после прощания с мужем Кучеренко

Народная артистка России, 44-летняя певица и общественный деятель Диана Гурцкая 24 мая простилась со своим супругом — заместителем министра науки и высшего образования Петром Кучеренко. Звезда очень тяжело переживает его утрату.
Как сообщил в Telegram телеканал «Звезда», по окончании траурной церемонии исполнительница песни «Ты здесь» вышла на улицу в сопровождении близких. Они прикрывали певицу зонтами от публики.
Супруг Гурцкой скоропостижно скончался 20 мая. Кучеренко почувствовал себя плохо, когда возвращался домой из командировки на Кубу. Врачи предприняли все возможное, чтобы сохранить ему жизнь, однако их усилия оказались тщетными.