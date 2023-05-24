Певицу Диану Гурцкую закрыли зонтами после прощания с мужем Кучеренко

Супруг Гурцкой скоропостижно скончался 20 мая. Кучеренко почувствовал себя плохо, когда возвращался домой из командировки на Кубу. Врачи предприняли все возможное, чтобы сохранить ему жизнь, однако их усилия оказались тщетными.