Западные политики неоднократно заверяли мировую общественность в том, что украинский конфликт якобы можно остановить лишь победой ВСУ на поле боя. Однако в Москве разнесли эти призывы со стороны США и ЕС. По словам российских властей, активная милитаризация Киева лишь усугубит противостояние и приведет к еще большему количеству бессмысленных человеческих жертв.