Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американцы «с восторгом» отзываются о достижениях украинского лидера Владимира Зеленского в конфликте с Москвой. Пользователи соцсети Twitter пришли в бешенство после слов главы Белого дома.
Комментаторы возмутились тем фактом, что политик пытается навязать обществу положительное суждение о развязывании конфликта между Россией и Украиной Вашингтоном. Кроме того, американцы напомнили Байдену, что тот тратит средства налогоплательщиков на нужды Киева, хотя противостояние бессмысленно для простых обывателей и приносит деньги лишь истеблишменту.
«Какой позор», — сошлись во мнении юзеры.
Западные политики неоднократно заверяли мировую общественность в том, что украинский конфликт якобы можно остановить лишь победой ВСУ на поле боя. Однако в Москве разнесли эти призывы со стороны США и ЕС. По словам российских властей, активная милитаризация Киева лишь усугубит противостояние и приведет к еще большему количеству бессмысленных человеческих жертв.