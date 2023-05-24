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Пользователи Twitter осудили Байдена за лживые восхваления достижений Зеленского

Политика
Пользователи Twitter осудили Байдена за лживые восхваления достижений Зеленского

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американцы «с восторгом» отзываются о достижениях украинского лидера Владимира Зеленского в конфликте с Москвой. Пользователи соцсети Twitter пришли в бешенство после слов главы Белого дома.

Комментаторы возмутились тем фактом, что политик пытается навязать обществу положительное суждение о развязывании конфликта между Россией и Украиной Вашингтоном. Кроме того, американцы напомнили Байдену, что тот тратит средства налогоплательщиков на нужды Киева, хотя противостояние бессмысленно для простых обывателей и приносит деньги лишь истеблишменту.

«Какой позор», — сошлись во мнении юзеры.

Западные политики неоднократно заверяли мировую общественность в том, что украинский конфликт якобы можно остановить лишь победой ВСУ на поле боя. Однако в Москве разнесли эти призывы со стороны США и ЕС. По словам российских властей, активная милитаризация Киева лишь усугубит противостояние и приведет к еще большему количеству бессмысленных человеческих жертв.

#США #байден #россия #Украина