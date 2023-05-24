Лолита Милявская простилась с супругом Дианы Гурцкой в Москве

Эстрадная певица Лолита Милявская посетила траурную церемонию прощания с замминистра науки и высшего образования России Петром Кучеренко. Мероприятие прошло в Москве в Богоявленском кафедральном соборе.
Родственники, друзья и коллеги пришли проститься с супругом исполнительницы Гурцкой. В их числе была замечена Милявская, которая облачилась в черное платье и белый шарф.
Кучеренко скончался на борту самолета во время перелета с Кубы в Россию. Экстренная посадка не спасла мужчину. Он умер в возрасте 46 лет.