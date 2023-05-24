Лукашенко прилетел в Россию для участия во II Евразийском экономическом форуме

Белорусский лидер Александр Лукашенко совершил официальную поездку в Москву. Такие сведения обнародовала пресс-служба политика 24 мая.
По имеющейся информации, президент Белоруссии станет участником второго Евразийского экономического форума, который стартует на территории России.
«Александр Лукашенко представит позицию и приоритеты Беларуси по ключевым вопросам сотрудничества», — говорится в сообщении.
Как рассказала пресс-служба политика, Лукашенко в кулуарах мероприятия проведет ряд международных переговоров по поводу партнерских связей с Минском.