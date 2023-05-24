В немецкой разведке заявили, что России хватит ресурсов для достижения целей на Украине

Военная поддержка Украины со стороны западных правительств никак не отразилась на военно-политических возможностях России, заявил директор Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.
По словам чиновника, спустя полтора года боевых действий Россия все еще располагает ресурсами для достижения целей в рамках спецоперации. Это означает, что попытки НАТО ослабить Москву провалились.
Как утверждает Каль, российское руководство сделало ставку на долгосрочное противостояние, и такой подход непременно принесет результат, когда Запад прекратит поставки оружия Киеву.