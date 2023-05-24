Германия и Евросоюз не позволят провести расследование диверсий на «Северных потоках». Такое мнение выразил депутат парламента объединения Гуннар Бек.
Политик в беседе с «Известиями» объяснил, что зависимость ЕС от российского газа сохраняется. Он напомнил, что некоторые страны закупают энергоресурсы в РФ, перерабатывают их и поставляют объединению. При этом ни Брюссель, ни Берлин не намерены проводить расследование на трубопроводах.
«Власти Германии и ЕС в целом не допустят проведения расследования касательно диверсий, поскольку они не намерены ремонтировать трубопроводы», — подчеркнул Бек.
Ранее телеканал «360» сообщил, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ускорить расследование на «СП», подрывы на котором произошли в сентябре прошло года.