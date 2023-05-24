Евродепутат Бек уличил Германию и ЕС в нежелании проводить расследование диверсий на «СП»

Политик в беседе с «Известиями» объяснил, что зависимость ЕС от российского газа сохраняется. Он напомнил, что некоторые страны закупают энергоресурсы в РФ, перерабатывают их и поставляют объединению. При этом ни Брюссель, ни Берлин не намерены проводить расследование на трубопроводах.