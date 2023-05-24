Президент Хорватии Миланович призвал перестать боготворить Евросоюз

Необходимо прекратить обожествление Евросоюза. Таким мнением поделился президент Хорватии Зоран Миланович.
Глава государства подчеркнул, что республика не достигла никакого развития за последние десять лет членства в объединении. По его словам, ответственность за это несет Брюссель.
«Мы живем в сложном и несправедливом мире, где нас не спрашивают о самых важных решениях, поэтому важно сохранять нашу самооценку», — сказал Миланович.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше других государств поддерживал Украину. По его словам, объем помощи перевалил за 65 миллиардов евро.