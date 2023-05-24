Захарова пролила свет на главный страх США на Украине

Соединенные Штаты опасаются, что мировое сообщество признает их активное участие в украинском кризисе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом дипломат отреагировала на высказывание Госдепа США, что Белый дом не одобряет атаку ВСУ по России, но предоставляет Украине возможность решать подобные вопросы самостоятельно.
«Они как огня боятся того, чтобы их признали страной, которая участвует в этом конфликте не просто как наблюдатель, не просто как посредник, а как активная страна», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее телеканал «360» сообщил, что глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о многократных обстрелах региона со стороны Украины 22 мая.